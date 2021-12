A série de terror que superou Round 6 na Netflix

A série Profecia do Inferno superou Round 6 (Squid Game) como a série internacional mais popular da plataforma de streaming. O seriado foi criado pelo diretor de Invasão Zumbi, Yeon Sang-ho.

Conforme dados do FlixPatrol, a série foi a mais assistida da Netflix na semana de 20 de novembro. Round 6 permaneceu no topo da lista por 46 dias não consecutivos e foi para o segundo lugar nesse momento.

O mesmo foi visto no ranking da própria Netflix. De 15 a 21 de novembro, Profecia do Inferno já tinha superado Round 6 nessa lista, caindo para segundo lugar entre 22 a 28 de novembro – mas, permanecendo na frente do popular concorrente, que foi para terceiro.

Profecia do Inferno também ficou em primeiro lugar em regiões como Coréia do Sul, México e Bélgica. No Brasil, a série também chegou a ser primeira no mesmo período.

Outras séries populares coreanas são Hometown Cha-Cha-Cha, My Name e a já citada Round 6 (Squid Game).

Mais sobre Profecia do Inferno

A série foi criada por Yeon Sang-ho, junto de Choi Gyu-seok. Além de Invasão Zumbi, Yeon Sang-ho já trabalhou em Invasão Zumbi 2: Península e na série RedaKai, dentre outros filmes e seriados. Ele dirigiu todos os capítulos da nova obra da Netflix.

“Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito”, diz a sinopse oficial.

O elenco conta com Yoo Ah-in, Jeong Min Park, Chase Yi, Kim Hyun-joo, Jin-ah Won, Ryu Kyung-Soo, Re Lee, Do-yoon Kim, Ik-joon Yang.

Profecia do Inferno está disponível na Netflix.