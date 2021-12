A série do momento no Prime Video tem ator do Professor de La Casa de Papel

A Netflix trouxe grandes títulos para o final de 2021, como La Casa de Papel. O Amazon Prime Video fez o mesmo, com a coincidência que Professor da série espanhola está no título do momento na Amazon: A Roda do Tempo.

A situação acabou sendo uma coincidência. Ao mesmo tempo que a temporada final de La Casa de Papel entrou na Netflix, A Roda do Tempo ficou em exibição, com capítulos semanais, no Amazon Prime Video.

Para se ter uma ideia, a série de fantasia se tornou a melhor estreia do ano no Prime Video. Além disso, como trouxe a própria plataforma, também virou uma das cinco melhores estreias da história do serviço de streaming.

A Roda do Tempo é estrelada por Rosamund Pike. Mas, o elenco tem como uma das surpresas o ator Álvaro Morte, conhecido como Professor de La Casa de Papel.

O ator aqui está em papel bem diferente, se tornando o bruxo Logain Ablar. Poderoso, ele se passa pelo Dragão Renascido no seriado do Amazon Prime Video.

Ao que parece, o Professor de La Casa de Papel também trouxe sorte ao título. Além disso, esse pode ser um dos futuros papéis conhecidos do astro espanhol.

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video. Enquanto isso, La Casa de Papel segue na Netflix.