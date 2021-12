Abre o olho, Netflix: Fãs querem Blockbuster de volta como streaming

Uma organização chamada Blockbuster DAO está tentando arrecadar US$ 5 milhões para adquirir a propriedade intelectual da Blockbuster Video, atualmente da Dish Network.

O plano é reconstruir a Blockbuster como uma plataforma de streaming, na esperança de revolucionar a indústria cinematográfica.

A DAO, ou organização autônoma descentralizada, funcionaria a partir do blockchain para automatizar a maior parte das decisões, na intenção de garantir mais poder aos espectadores, dessa forma determinando o futuro das licenças e programação original do serviço de streaming.

Conforme o ComicBook, a DAO planeja usar uma campanha de relações públicas para pressionar a Dish Network a vender a Blockbuster.

Provavelmente não vai acontecer

Por enquanto, a Dish não expressou interesse em vender a propriedade intelectual. Atualmente há apenas uma loja da Blockbuster, em Bend, no estado do Oregon, nos EUA.

Nos últimos anos, a Dish licenciou o nome e logo da Blockbuster para vender camisetas, jogos de tabuleiro e outros produtos relacionados.

Curiosamente, em setembro de 2000, os chefes da Netflix tiveram um encontro com os chefes da Blockbuster, discutindo uma possível parceria, com a Netflix lidando com a parte online do negócio, e a Blockbuster a parte física.

A Blockbuster negou a oferta e questionou por quanto a Netflix gostaria de ser comprada. A resposta foi US$ 50 milhões. A reação foi um uma risada contida.

Agora, anos depois, há quem queira trazer a Blockbuster de volta como streaming. Mas é incerto se isso vai acontecer ou não – provavelmente não.