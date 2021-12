Acidente em The Witcher mudou vida de Henry Cavill para sempre

Após ser o Superman da DC, Henry Cavill se focou em ser o Geralt de Rívia em The Witcher. Mas, a experiência na Netflix mudou completamente a vida do astro após um acidente que o deixou com a perna lesionada.

Na divulgação da segunda temporada, disponível na Netflix, fãs quiseram saber como a vida de Henry Cavill mudou com a série do bruxo. Ninguém esperava a resposta dada pelo astro.

Continua depois da publicidade

Para o ator, The Witcher foi além de um papel importante ou número. A série, por exemplo, foi uma das mais assistidas da Netflix quando chegou com a primeira temporada, em 2019.

Na primeira temporada, Henry Cavill sofreu um acidente que o deixou com o tornozelo machucado. Como conta a Men’s Health, o astro “aprendeu algo novo” com isso.

“Pode ser a lesão que muda a trajetória da minha carreira”, destacou o astro de Geralt.

A partir da lesão, Henry Cavill aprendeu a dizer “não” também no set. O astro da Netflix entendeu a balança entre “se proteger e atender a demanda da produção”.

Os médicos dele afirmaram que ele deveria trabalhar de cinco a seis horas por dia. E com isso, o ator de Geralt começou a estabelecer limites.

“Não seja bobo, para tudo leva um escorregão”, aconselhou ainda o protagonista de The Witcher.

The Witcher está com a segunda temporada na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.