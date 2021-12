Adeus, Game of Thrones: The Witcher é chamada de melhor série de fantasia

Prestes a estrear na Netflix, a 2ª temporada de The Witcher tem tudo para destronar Game of Thrones e se tornar a melhor série de fantasia de todos os tempos. Pelo menos, é esse o consenso entre a crítica especializada. Jornalistas que já puderam conferir os novos episódios não pouparam elogios para a continuação da história de Geralt; veja abaixo.

Vale lembrar que a primeira temporada de The Witcher garantiu 68% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. A nota do público foi bem maior: 91% dos internautas gostaram da série.

“A pior coisa que se pode dizer sobre a série é que cada episódio acaba sendo melhor que o anterior”, afirmou a crítica do site AV Club sobre a primeira temporada.

Com estreia prevista para 17 de dezembro na Netflix, The Witcher 2 tem tudo para superar o sucesso da primeira, já que adota um modelo narrativo bem mais simples e acessível.

O que os críticos estão dizendo sobre a 2ª temporada de The Witcher?

Em uma das primeiras críticas publicadas sobre a 2ª temporada de The Witcher, o jornalista Boyd Hilton da Empire Magazine tece elogios à série da Netflix.

“A fantasia multi-tentacular da Netflix é ancorada pela atuação sólida de Henry Cavill, enquanto aposta em seus elementos de terror para um efeito cada vez mais impressionante”, afirma a resenha.

No site Collider, a crítica também foi extremamente positiva. A especialista Carly Lane afirma que a série “aprendeu muito com a primeira temporada”, e que “não se leva tão a sério” nos novos episódios.

O consenso crítico parece indicar que a 2ª temporada de The Witcher é muito melhor que a primeira – criticada por sua alta complexidade e saltos temporais.

Até o momento, The Witcher 2 conta com 95% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes, com base em 20 resenhas.

Um dos grandes trunfos da nova temporada de The Witcher é a conexão inegável entre Geralt e Ciri.

“Os arcos de Geralt e Ciri melhoram muito quando eles se encontram. Não apenas a personagem de Freya Allen traz à tona um lado mais falante e compassivo do protagonista de Henry Cavill, mas os dois crescem juntos”, afirma a crítica do site CheatSheet.

Embora não seja o principal tema da nova temporada – que foca principalmente no treinamento de Ciri em Kaer Morhen – a trama de Yennefer também foi bastante elogiada.

“A jornada de Yennefer após a Batalha de Sodden Hill é igualmente impressionante, embora um pouco mais difícil de assistir. Os novos episódios continuam sua busca por um propósito e oferecem uma nova perspectiva à personagem”, comenta o CheatSheet.

Os novos episódios de The Witcher contam também com a introdução de diversos novos personagens. Vesemir, o mentor de Geralt interpretado por Kim Bodnia, é uma “grata surpresa”.

A 2ª temporada de The Witcher estreia na Netflix em 17 de dezembro; veja abaixo o trailer oficial.