Ai se eu te flecho: Michel Teló viraliza ao virar o Gavião Arqueiro do Brasil

Michel Teló surpreendeu a todos durante o The Voice, vestindo-se como o Gavião Arqueiro. O vídeo foi exibido durante o intervalo do programa e também foi publicado no Instagram do cantor.

Isso aconteceu por conta da semelhança entre ele e Jeremy Renner, intérprete de Clint Barton na série do Disney+ e nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

No Twitter, muitos chamaram o herói da Marvel de “Michel Teló de flecha” e a Disney aproveitou isso para uma ação cômica com o cantor.

“O momento que a internet pediu chegou! Vocês andam falando que eu tô parecido com o Gavião Arqueiro. Será mesmo? Tem gente aqui achando até que eu faço parte dos Vingadores e que sou o Michel Teló de Flecha!”, escreveu o cantor na legenda do vídeo.

Série do Gavião Arqueiro está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

