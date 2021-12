Além de Round 6, Netflix tem outra série ótima da Coreia do Sul

Round 6 comprovou em 2021 o potencial das séries sul-coreanas da Netflix. Desde a confirmação da série como a mais popular da história da plataforma, muita gente busca por outras produções do país. Uma ótima opção é o drama romântico The King’s Affection, lançado na Netflix em outubro. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama; confira.

Nesse drama sul-coreano, uma mulher finge ser o irmão gêmeo e assume suas responsabilidades como Príncipe, após a morte do monarca na infância. Como de costume em obras do tipo, o Príncipe – ou Princesa – precisa guardar seu segredo a sete chaves.

Continua depois da publicidade

Mas o aspecto mais interessante da série é o verdadeiro turbilhão de emoções que acontece durante o romance de Dam-I e Jung Ji-Woon, em uma jornada marcada por sentimentos proibidos e muito romance.

Se você é fã de doramas e produções sul-coreanas, vai perceber diversos clichês do gênero em The King’s Affection, embora eles sejam abordados de maneira diferente e até mesmo subversiva.

Tudo sobre The King’s Affection na Netflix

No primeiro episódio de The King’s Affection, a Rainha dá à luz a dois bebês gêmeos. De acordo com as superstições da época, o fato do futuro Príncipe ter uma irmã gêmea seria uma ameaça ao seu poder.

Dessa forma, o Rei ordena a morte da garota recém-nascida. Mas para proteger a filha, a Rainha forja a morte da criança e envia a pequena para longe do palácio.

Anos depois, a protagonista Dam-I retorna ao palácio como uma dama da corte. Ela conhece seu irmão gêmeo, mesmo sem saber inicialmente de sua existência.

Quando os dois finalmente descobrem a verdade e decidem trocar de lugar, os dirigentes do palácio descobrem que Dam-I está viva e ordenam mais uma vez a morte da jovem. Porém, um mercenário acaba matando o Príncipe verdadeiro no lugar da irmã.

A Rainha e seus aliados decidem não contar a verdade para o Rei, e convencem Dam-I a abandonar sua vida prévia e assumir o lugar do irmão, fingindo ser o Herdeiro Real, Lee Hwi.

O processo oferece uma camada ainda mais impressionante de tristeza e solidão para a protagonista Dam-I, que amadurece como um homem e desenvolve uma personalidade fria e distante para proteger a si mesma e seu segredo.

Com a progressão do dorama, espectadores entendem porque Dam-I é conhecida como um “príncipe de coração frio”. Afinal de contas, a revelação de seu segredo traria morte para ela, sua mãe e todos os aliados.

Mas os sentimentos de Dam-I como mulher são testados com a chegada de Ji-woon – o novo tutor real – à Corte. A personagem não demora a se apaixonar pelo professor, e acaba envolvida em uma perigosa jornada de amor e autodescobrimento.

Ji-woon, por sua vez, mesmo acreditando que o Príncipe é um homem, também começa a desenvolver fortes sentimentos pelo protagonista. Na época, as relações homossexuais eram proibidas, o que traz um grau ainda maior de perigo para o romance.

O elenco de The King’s Affection é formado por Park Eu-bin, Choi Myung-bin, Rowoon, Nam Yoon-su, Choi Ro-woon e Choi Byung-Chan.

The King’s Affection está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer legendado.