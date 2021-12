And Just Like That: O que você precisa saber antes de ver revival de Sex and the City

Fãs de Sex and the City podem comemorar: o revival da série está prestes a estrear no HBO Max! Com 10 episódios, And Just Like That… é uma nova história ambientada no universo da produção original, e acompanha os amores, dilemas, confusões das melhores amigas – agora ‘cinquentonas’ – em Nova York. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia do revival; veja.

O revival de Sex and the City, após anos de discussão e negociações no HBO, foi confirmado pela plataforma em dezembro de 2020. Produzida até o momento como uma minissérie, a produção terá 10 episódios de meia hora cada.

And Just Like That… é uma produção de Michael Patrick King, famoso por escrever e dirigir Sex and the City. O time de roteiristas conta também com Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zaritsky.

O título da série é uma referência direta à frase dita por Carrie Bradshaw, a personagem de Sarah Jessica Parker, em sua narração de Sex and the City.

De que fala a trama do revival de Sex and the City

Até o momento, o HBO Max faz de tudo para manter a trama de And Just Like That… envolta em mistério. Poucos detalhes sobre o enredo foram revelados, especialmente pela ausência de uma importante personagem: Samantha Jones.

“A dramédia acompanha as queridas personagens Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York, agora na casa dos 50, enquanto elas exploram as complicadas realidades da vida, amizades e relacionamentos”, afirmou o site Entertainment Weekly.

A plataforma não confirmou se And Just Like That… será uma continuação direta da série, ambientada após os dois filmes da franquia ou se acontecerá em uma realidade alternativa.

O que se sabe é que a pandemia de Covid-19 será abordada na produção. Sarah Jessica Parker revelou o detalhe em uma entrevista à Vanity Fair.

“A pandemia, obviamente, fará parte da história. Afinal de contas, as personagens vivem em Nova York”, revelou a intérprete de Carrie.

Quem está no elenco de And Just Like That?

Como já citamos, Samantha Jones não faz parte da trama de And Just Like That. Muitos fãs, inclusive, afirmam que não vão assistir ao revival devido à ausência da fogosa personagem de Kim Cattrall.

A atriz, que vivia um relacionamento conturbado com Sarah Jessica Parker nos bastidores, não está no elenco da produção.

Ou seja: as protagonistas de And Just Like That são Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) e Cynthia Nixon (Miranda Hobbes).

Outros astros da franquia original, como Chris Noth (Mr. Big), Mario Cantone (Anthony Marentino), Willie Garson (Stanford Blatch), David Eigenberg (Steve Brady) e Evan Handler (Harry Goldenblatt) também estão confirmados.

O elenco de And Just Like That… conta também com Nicole Ari Parker (Chicago PD), Sarita Choudhury (Jogos Vorazes), Karen Pittman (Luke Cage), Sara Ramirez (Grey’s Anatomy), Isaac Cole Powell (American Horror Story), Brenda Vaccaro (Era Uma Vez em Hollywood) e Christopher Jackson (Gossip Girl).

Estreia e trailer de And Just Like That… no HBO Max

No Brasil, And Just Like That… estreia em 9 de dezembro no HBO Max. A minissérie será lançada semanalmente, e apenas os 2 primeiros episódios chegam à plataforma nesta quinta-feira.

Veja abaixo o trailer oficial legendado do revival de Sex and the City no HBO Max.