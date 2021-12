Antes do Acesso Livre, Star+ lança 2ª temporada de Love, Victor

Antes da ação do fim de semana do Acesso Livre, entre 10 e 12 de dezembro, o Star+ disponibilizou os episódios da segunda temporada de Love, Victor. A série é derivada do filme Com Amor, Simon.

Em comunicado, o Star+ destacou que todos os episódios foram lançados juntos. Assim, os espectadores podem maratonar o segundo ano, até quem sabe aproveitando o Acesso Livre.

“Os novos episódios se passam depois que Victor (Michael Cimino) se assume para os pais e um novo capítulo começa para ele em sua vida. Na escola, ele descobre que nem tudo vai bem: seu papel como jogador talentoso no time de basquete está sendo posto à prova devido a sua sexualidade, e Mia (Rachel Hilson) ainda sofre com a separação dos dois. Além disso, a relação de Victor com Benji (George Sear) deve agora se reafirmar no dia a dia, enfrentando novos desafios”, diz a descrição da segunda temporada.

No elenco, Michael Cimino retorna ao papel de Victor; Rachel Hilson dá vida a Mia; Anthony Turpel é Felix; Bebel Wood interpreta Lake; Mason Gooding vive Andrew; George Sear é Benji; Isabella Ferreira interpreta Pilar; Mateo Fernandez vive Adrian; já James Martinez é Armando, pai de Victor ;e Ana Ortiz vive Isabel, mãe de Victor.

As novidades no elenco são: Ava Capri (Tagged) que interpreta uma amiga íntima de Benji (Sear); e Anthony Keyvan (The Rookie) que é um estudante da Creekwood que está no início da sua jornada de descoberta.

Além disso, a segunda temporada de Love, Victor decidiu não abordar a pandemia. Os fãs que assistirem aos capítulos ainda terão surpresas entre as participações especiais.

Final de semana de Acesso Livre no Star+

O Star+ anunciou um final de semana de acesso livre à plataforma de streaming no Brasil. Entre os dias 10 e 12, todos poderão conferir os programas disponíveis no serviço.

Com isso, será possível assistir os jogos de ligas internacionais de futebol, como o Premier League, LaLiga e Serie A. Além disso, jogos da NBA e NFL também poderão ser assistidos.

No sábado, dia 11 de dezembro, o Liverpool vai jogar contra o Aston Villa pelo campeonato inglês. Já no espanhol, o Athletic Bilbao jogará contra o Sevilla. No domingo é o Real Madrid que vai jogar contra o Atlético de Madrid, pelo LaLiga. No Serie A o Cagliari joga contra o Inter.

Dentre as séries que podem ser assistidas na plataforma estão This Is Us, Love, Victor, The Walking Dead, Solar Opposites, Duncanville, Sons of Anarchy, Chucky e mais.

Para garantir o acesso livre ao Star+, basta acessar este link entre 0h de 10 de dezembro e 23:59h de 12 de dezembro (horário de Brasília) e assinar o serviço.

Depois do dia 13 de dezembro, com o término do período promocional, o valor correspondente à assinatura mensal do Star+ será cobrada daqueles que assinaram o Star+ Acesso Livre e que não cancelaram antecipadamente.

Vale apontar que a promoção não pode ser combinada com o Combo+, que consiste na assinatura do Disney+ em conjunto com o Star+.

A promoção só é válida para o Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. Clique aqui para assinar o Star+.