Anúncio de nova série de La Casa de Papel recebe críticas de fãs

A Netflix anunciou uma série sobre Berlim para 2023. A produção promete ser um prelúdio para La Casa de Papel. Alguns fãs reagiram com críticas.

Após a parte dois, a Netflix trouxe Berlim de volta na série principal. Durante a trama do Banco da Espanha, a plataforma apresentou arcos em flashbacks com parte da história de Berlim e do Professor, além da relação deles com Palermo.

Com o anúncio, espectadores usaram as redes sociais para criticar justamente isso. Se Berlim terá uma série, os flashbacks se tornam desnecessários em La Casa de Papel.

O site Express reuniu algumas reações dos espectadores da Netflix sobre o anúncio.

“Se Berlim tem uma derivada, por que eles precisam mostrar os flashbacks na série?”, questionou um.

“Queremos uma série sobre Alicie Sierra. Delete isso”, afirmou outro.

“Que droga é essa? Quero uma série sobre Nairóbi”, pediu um terceiro.

“Vocês cancelaram Sense8, The OA e Altered Carbon, três das séries mais inteligentes de vocês. E agora continuam mexendo uma série que já acabou. Belo jeito de continuar, Netflix”, ironizou um quarto.

“Foi uma ótima série, não precisa continuar. Quanto mais temporadas e mais expansões, pior fica”, opinou outro fã de La Casa de Papel.

La Casa de Papel lança os capítulos finais na Netflix

O fim de La Casa de Papel promete mais do que respostas a mistérios. A série termina com uma verdadeira guerra na Netflix.

“Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez em sua vida, ele não tem um plano de fuga.

Quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro já enfrentado: o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra”, diz a sinopse da última temporada.

A parte um da quinta temporada de La Casa de Papel está disponível. A parte final chega em 3 de dezembro na Netflix.