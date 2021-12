Após 19 anos, fãs encontram erro hilário na 1ª temporada de NCIS

NCIS está no ar desde 2011 e desde então os fãs assistem e reassistem os episódios da longeva série. Um desses fãs apontou um erro logo na primeira temporada.

No segundo episódio da série, Gibbs e equipe investigam um caso de um paraquedista que morreu quando o paraquedas dele não abriu. Mais para o fim do capítulo, o líder da equipe interroga um suspeito e nesse momento podemos ver o erro.

No reflexo do espelho da sala podemos ver claramente um membro da equipe de produção de NCIS. Ele está desfocado, mas claramente está ali.

Na publicação do Reddit, o fã compartilhou uma captura de tela do episódio e muitos fãs disseram que isso é bastante comum em cenas com espelhos.

Fãs também disseram que as cenas dentro do mortuário em NCIS costumam trazer esse tipo de erro. Veja a imagem, abaixo.

NCIS vai chegar em plataforma de streaming no Brasil

NCIS – Investigação Naval chegará a mais um streaming no Brasil. O Globoplay anunciou a chegada da longeva série em janeiro de 2022.

A data específica de estreia não foi revelada, tampouco quais temporadas chegarão ao serviço de streaming, mas ao menos é uma opção para assistir o seriado.

O anúncio foi feito por meio de um tuite na conta oficial do Globoplay, que também revelou outros lançamentos de janeiro. Esses incluem: BBB 22, Doctor Who – Especial de Ano Novo, Serviço Secreto, Girls5Eva, Um Milhão de Coisas – Temporada 4.

Em todo caso, os fãs não terão de esperar muito pelas novidades da plataforma de streaming. A esperança é que a mais recente temporada, a 19ª seja incluída no serviço.

Não há, contudo, confirmação de que os novos episódios serão acrescentados ao streaming. O jeito é aguardar. Veja o tuite do Globoplay, abaixo.

👨‍👨‍👧‍👧Um Milhão de Coisas – Temporada 4 — globoplay 🎓 (@globoplay) December 28, 2021