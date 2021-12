Após 33 temporadas, Os Simpsons termina com segredo de Homer

Os Simpsons demorou 33 temporadas para explicar como Homer é separado da mãe dele, mas a resposta finalmente veio em novo episódio da série animada. Agora sabemos como o protagonista passou tanto tempo distante de Mona.

Ela apareceu pela primeira vez na sétima temporada do desenho animado e periodicamente apareceu na série desde então, até se tornar uma das únicas personagens a morrer.

Apesar de estabelecer que Mona nunca esteve feliz com o pai de Homer, Os Simpsons nunca explicou como Homer perdeu contato com ela. A série menciona que Abe disse a Homer que a mãe dele estava morta, mas o episódio da 33ª temporada muda isso.

No nono capítulo da temporada, intitulado Mothers and Other Strangers, vemos um flashback de Homer adolescente tentando encontrar Mona. Ele consegue, mas decide ajudar Abe em uma situação, ao invés de seguir a mãe dele.

Com isso, o personagem perdeu a oportunidade de ficar com a mãe. É uma revelação importante, que mostra a proximidade de Homer com o pai dele em Os Simpsons.

Mais sobre Os Simpsons

A série animada Os Simpsons foi criada por Matt Groening.

A série animada é uma representação satírica da vida americana, resumida pela família que consiste em Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Se passa na cidade fictícia de Springfield e parodia a cultura e sociedade americanas, a televisão e a condição humana.

Com novos episódios até hoje, Os Simpsons é o programa de animação mais longo da história dos Estados Unidos.

