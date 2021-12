Após anos, escritor revela referência de Natal em capítulo de Game of Thrones

O roteirista Bryan Cogman, responsável pelos textos de diversos episódios de Game of Thrones, revelou aos fãs sobre uma referência natalina em um dos capítulos da oitava e última temporada da série da HBO.

O roteirista tuitou enquanto assistia Uma História de Natal e percebeu ter “roubado” sem perceber uma frase do filme. Ele acabou inserindo a frase em um diálogo do segundo episódio da oitava temporada de Game of Thrones, intitulado A Knight of the Seven Kingdoms.

“Estamos assistindo Uma História de Natal e percebi que completamente roubei uma frase de diálogo para o episódio A Knight of the Seven Kingdoms, de Game of Thrones”, tuitou o roteirista, que acrescentou depois: “Dica, envolve bebida”.

Alguns fãs chutaram e uma pessoa acabou descobrindo: “Não é ruim, mas também não é bom”. No filme, o pai de Ralphie diz isso sobre uma taça de vinho e em Game of Thrones, Tyrion diz também sobre o vinho, mas de forma um pouco diferente.

“Você quer um pouco desse mijo? Não é ruim. mas também não é bom”. Veja o tuite do roteirista, abaixo.

Hint: it involves a libation. — It's Christmastime Again, Bryan Cogman! (@cogman_bryan) December 11, 2021

Derivada de Game of Thrones está em desenvolvimento

A derivada de Game of Thrones, House of the Dragon, será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.