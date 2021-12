Após fim de Lucifer, Tom Ellis anuncia novo projeto com série da Netflix

Lucifer chegou ao fim na Netflix. Mas, o astro da série, Tom Ellis, tem um novo projeto com a série. O ator vai lançar uma coleção de roupas inspirada no programa.

O astro gravou um vídeo no Instagram para contar a novidade aos fãs. Tom Ellis revelou que tentou criar essa linha de roupas a partir de pedidos dos próprios espectadores de Lucifer.

“Olá, amados Lucifans, faz um tempo, mas vocês me disseram que desejavam e eu tentei entregar para vocês. É uma coleção de Lucifer desenhada por mim para chegar no Natal”, contou o astro.

No próprio vídeo, Tom Ellis usa uma camiseta desenhada por ele. Nela, há o rosto de Lucifer e a palavra Devil.

O astro do seriado garante que “há algo para cada fã de Lucifer”. Resta saber se a coleção também chega ao Brasil para os fãs daqui.

Confira abaixo o vídeo com o anúncio.

Astro de Lucifer avisa sobre perfis falsos

Tom Ellis foi ao Instagram para alertar os fãs sobre os perfis falsos que criaram dele. O astro de Lucifer ressaltou que o perfil verificado dele é o único na rede social.

O ator da série da Netflix disse sentir muito por causa de quem cai nesses golpes, que pedem dinheiro por razões diversas, alegando ser para caridade.

“Infelizmente, tenho que fazer um pequeno vídeo porque as pessoas continuam fingindo ser eu nas redes sociais. Outras pessoas continuam caindo nisso e mandando dinheiro para coisas de caridade, que na verdade não são coisas de caridade”, explicou ele.

“Não posso dizer com mais clareza, só uso essa conta”, disse ele, antes de confirmar seu nome de usuário no Instagram e no Twitter. “Em qualquer outra plataforma de mídia social, não sou eu, não sou eu no TikTok, não posso dizer mais claramente”

O ator acrescentou: “Sinto muito pelas pessoas que caíram nessa, sinto-me tão ressentido pelas pessoas que fingem ser eu e tentam tirar dinheiro de você, são pessoas horríveis, então, por favor, não caia nessa”.

Veja o vídeo, abaixo.

Enquanto isso, todas temporadas de Lucifer seguem na Netflix.