Após La Casa de Papel, atriz pode ser vista em série quente da Netflix

La Casa de Papel lançou recentemente seus episódios finais na Netflix – e deixou fãs chocados com o desfecho dramático. Se você já se sente ‘órfão’ da série, a plataforma conta com diversos projetos com os astros da produção. Diana Gómez, a intérprete de Tatiana, por exemplo, é a protagonista de uma excitante série da Netflix.

Na trama de La Casa de Papel, Tatiana é a ex-namorada de Berlim, que até a temporada final, só havia aparecido em flashbacks.

Em meio ao desfecho da série, Tatiana tem grandes segredos revelados e desempenha um papel importante em uma das tramas mais surpreendentes.

Se você já terminou La Casa de Papel; veja abaixo tudo sobre Valéria, a série espanhola protagonizada por Diana Gómez na Netflix.

Conheça Valéria, com estrela de La Casa de Papel

Adotando um caminho diferente do das outras séries espanholas da Netflix – como La Casa de Papel, Elite e Vis a Vis – , Valéria é uma comédia romântica que acompanha a vida e os amores de quatro amigas na cidade de Madri.

Devido ao seu característico estilo narrativo, a produção espanhola já foi comparada a séries icônicas do gênero, especificamente Girls e Sex and the City.

“Valéria é basicamente Sex and the City, mas a cidade é Madri”, afirmou uma resenha publicada sobre a produção.

Em Valéria, Diana Gómez interpreta a protagonista homônima, uma escritora em bloqueio criativo que faz de tudo para entregar à tempo o novo projeto para sua editora.

O elenco de protagonistas de Valéria é completado por Silma López (Lola), Paula Malia (Carmen) e Teresa Riott (Nerea). Cada uma das amigas tem sua própria trama, com problemas pessoais, amores e dilemas profissionais.

A personagem de Diana Gómez também vive um grande conflito em sua vida pessoal: continuar com o marido Adrián, ou se entregar a um novo amor com o sedutor Victor.

Através das amigas de Valeria, a produção também aborda temas importantes, como o feminismo, a aceitação da homossexualidade e o mundo dos relacionamentos extraconjugais.

Valéria é baseada em uma série de best sellers escrita pela autora espanhola Elisabet Benavent.

A série conta com os mesmos produtores de Toy Boy, que também fez sucesso com assinantes da Netflix.

Valéria conta com duas temporadas já lançadas na Netflix. Ao todo, a série tem 16 episódios.

Em outubro de 2021, Valéria foi renovada para sua terceira e última temporada. Os novos episódios, com a conclusão da trama de Valéria e suas amigas, devem estrear na Netflix apenas no final de 2022 ou início de 2023.

Valéria, com a Tatiana de La Casa de Papel, está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer da produção espanhola.