Após Mack e Nanda, mais um casal de Casamento às Cegas Brasil quer filhos

Depois de Nanda e Mack anunciarem o primeiro filho, Luana Braga e Líssio Fiod também querem ter filhos. O casal de Casamento às Cegas Brasil já querem um bebê.

Luana e Líssio ficaram juntos no programa e logo a química entre eles apareceu. Eles chegaram a casar no programa da Netflix, diferente de Nanda e Mack.

“Ser marido da baiana mais famosa e arretada do Brasil não é fácil! Mas estamos muito felizes com tudo de positivo que tem acontecido em nossas vidas”, disse Líssio ai AnaMaria Digital.

Conforme Luana, os planos para o futuro deles são: “Ter nosso apartamento em São Paulo, viajar muito e, depois, sermos pais”.

Pelo jeito o reality da Netflix cumpriu o que prometia, entregando mais um casal compatível.

Nanda e Mack serão pais

A Netflix Brasil divulgou nas redes sociais que Nanda Terra e Mack David terão o primeiro filho, após terem se conhecido no Casamento às Cegas Brasil e começado a namorar.

Nanda ficou com Thiago Rocha no reality show da Netflix, mas o casamento dos dois não deu certo. Eles terminaram a relação e ela engatou no namoro do Mack.

A foto divulgada pela Netflix mostra Nanda e Mack próximos um do outro. Ele segura uma foto da ultrassonografia, que mostra o feto, enquanto Nanda segura um cachorrinho. A barriga dela está à mostra.

“O primeiro bebê do Casamento às Cegas: Brasil vem aí. Olha a carinha de felicidade da mamãe Nanda, do papai Mack e do irmãozinho Tobias”, diz o tuite da Netflix.

O casamento formado no programa pode não ter dado certo, mas ainda assim, o reality show deu origem a um relacionamento entre os dois – veremos quanto tempo vai durar.

O programa também conta com uma versão internacional. Tanto a nacional, quanto a estrangeira, estão disponíveis na Netflix. Veja a foto, abaixo.

