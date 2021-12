Após renovação, fãs de Outer Banks podem ficar animados com outra notícia

A Netflix renovou oficialmente Outer Banks para terceira temporada. Mas, os fãs podem ficar mais felizes: uma quarta temporada também já pode estar em desenvolvimento.

O site Small Screen afirma que os roteiros da terceira e quarta temporadas são escritos juntos. Dessa forma, a Netflix também já estaria preparando o futuro de Outer Banks.

“Estamos terminando os roteiros das temporadas três e quatro. Terceira temporada começa nesse ano e deve ser lançada na metade de 2022 – se tudo acontecer como planejado”, afirmou o site.

A Netflix por enquanto não confirma a quarta temporada, o que é normal. Geralmente, a plataforma espera para ter dados de audiência de um ano para saber se segue ou não com a sequência.

Mas, pelo fato da produção já estar com roteiros da quarta temporada, pode ser que a Netflix tenha dado um indicativo positivo sobre o seriado.

A história de Outer Banks na Netflix

Outer Banks terá uma terceira temporada na Netflix. Os atores voltam, já que interpretam John B e Sarah Cameron.

A produção é descrita como uma mistura de Friday Night Lights, Dawson’s Creek e Ozark. Os criadores Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke retornam como showrunners da segunda temporada.

A história acompanha um grupo de adolescentes em Outer Banks, na Carolina do Norte. Quando um furacão acaba com a energia no local, uma série de eventos ilícitos começa, forçando os amigos a fazerem decisões cruciais. Isso inclui a procura pelo pai desaparecido de um deles, romances proibidos, caças a tesouros, conflitos e muito mais.

A série traz Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith, e Charles Esten no elenco. Todos retornaram para a segunda temporada.

Outer Banks, no momento, está com duas temporadas na Netflix.