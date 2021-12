Após saída da Globo, Ingrid Guimarães é anunciada no Prime Video

O Amazon Prime Video anunciou que Ingrid Guimarães é a nova contratada da plataforma de streaming. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do serviço.

Em vídeo, vemos Ingrid falando sobre essa nova fase, perguntando sobre o que poderá encontrar na plataforma, como atrizes da idade dela, papo de sexo e afins, tudo com cenas de outras produções que estão no Prime Video.

Com isso, vemos cenas de Homecoming, com Julia Roberts, Fleabag e mais. No fim, Rachel Brosnahan ainda dá um “oi” para Ingrid Guimarães.

O contrato da atriz brasileira com o Amazon Prime Video é de três anos. Por enquanto não foram anunciadas produções com a atriz. Veja o vídeo, abaixo.

Alexa, já tá liberado surtar??? 🗣🗣🗣

então lá vai: bem-vinda, @IngridGuimaraes! não tava mais sabendo lidar com essa vontade de te receber oficialmente aqui no meu streaming, mas agora que #faleitoleve. pic.twitter.com/b42vEkp1hL — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) December 2, 2021

Lázaro Ramos também está no Amazon Prime Video

Em uma entrevista ao Estadão, representantes da Amazon confirmaram que Lázaro começará sua jornada na plataforma como diretor. O artista deve comandar seu primeiro filme no streaming a partir de outubro.

Fãs do ator ainda terão que esperar por mais novidades sobre o projeto, já que detalhes da produção ainda estão sob sigilo.

No papo com o jornal brasileiro, Malu Miranda, a chefe de conteúdo original brasileiro na Amazon Studios, celebrou a contratação de Lázaro e Ingrid.

“Essas contratações (de nomes famosos na TV) já são um movimento muito forte nos Estados Unidos. É uma felicidade poder trabalhar com pessoas de talento que falam com o Brasil todo”, comentou a representante da plataforma.

Segundo Miranda, a contratação de Lázaro e Ingrid representa a busca da Amazon Prime por produtores de conteúdo.

“Podemos pensar em todos os jeitos de contar uma história. Cinema, livestream, podcasts. O que nos atrai em pessoas como Lázaro, que também é músico, e Ingrid é essa possibilidade de dizermos a eles que o céu é o limite. Podemos fazer tudo”, revelou a especialista.

Em seu comunicado sobre sua despedida da Globo, Lázaro Ramos emocionou os fãs, e garantiu que ainda tem conteúdo para lançar na emissora.

“O desassossego e a ânsia de entender as pessoas e a realidade do meu país seguem sendo a base do meu trabalho como artista. Hoje, digo um até logo porque já, já vocês vão me ver em Aruanas, Sob Pressão e alguns filmes, então eu sei que essa é uma despedida de alguém que ama, nunca irá se esquecer e sempre estará perto”, comentou o ator.