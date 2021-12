Após um ano, Netflix dá notícia sobre futuro de Julie and the Phantoms

Julie and the Phantoms está oficialmente cancelada na Netflix. Após um ano da estreia, a plataforma de streaming enfim comunicou ao criador Kenny Ortega que a produção baseada em Julie e os Fantasmas não vai continuar.

O seriado musical chegou em setembro de 2020. Desde então, uma enorme base de fãs sempre pedia sobre o destino do seriado.

Continua depois da publicidade

No Instagram, Kenny Ortega revelou que soube apenas neste mês de dezembro de 2021 que a Netflix cancelou Julie and the Phantoms.

“Soubemos nesta semana que Netflix não vai renovar Julie and the Phantoms. Apesar de estarmos tristes, seguimos com orgulho pelo o que conquistamos como o time e a família que criamos construindo Julie and the Phantoms”, afirmou o criador da adaptação.

Veja abaixo a publicação.

Mais sobre Julie and the Phantoms

Kenny Ortega, diretor e produtor, ganhador do Emmy, é a mente por trás de Julie and the Phantoms.

Como o nome indica, Julie e os Fantasmas (Julie and the Phantoms) gira em torno da protagonista e os três fantasmas com quem ela faz amizade.

Tudo começa com Julie encontrando um velho CD da banda Sunset Curve. Quando ela coloca o CD para tocar, três membros da banda são liberados do limbo, onde permaneceram por 25 anos.

Depois de muitos gritos, Julie e os fantasmas descobrem que há algo único no vínculo entre eles, e isso parece estar ligado à música.

Julie não consegue tocar música desde que perdeu sua mãe e os fantasmas, por razões óbvias, também não conseguem.

Isso muda ao redor da protagonista e eles conseguem se tornar visíveis aos outros, quando estão perto da garota.

Não se trata, contudo, de uma ideia original de Ortega. Julie e os Fantasmas (Julie and the Phantoms) é o remake da série brasileira de mesmo nome, que foi exibida na Rede Bandeirantes e na Nickelodeon em 2011 e 2012.

A original foi criada por Fabio Danesi, Paula Knudsen e Tiago Mello, e escrita por Fabio Danesi. Nela, a personagem principal é vivida por Mariana Lessa.

Já no remake da Netflix, Julie é vivida por Madison Reyes. O elenco ainda traz Charlie Gillespie, Owen Joyner, Jadah Marie, Savannah Lee May e Booboo Stewart.

Julie and the Phantoms, assim, fica com uma temporada na Netflix.