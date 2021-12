Após Vis a Vis e La Casa de Papel, atrizes se reúnem pela 3ª vez na Netflix

Alba Flores e Najwa Nimri são conhecidas principalmente por interpretar Nairóbi e Alicia Sierra em La Casa de Papel, mas contracenam também em Vis a Vis, outra popular série espanhola da Netflix. Após o desfecho da saga do Professor, as atrizes preparam para atuar juntas mais uma vez, na vindoura produção Sagrada Família.

Em La Casa de Papel e Vis a Vis, Alba Flores interpreta respectivamente Nairóbi e Saray Vargas. Já Najwa Nimri vive a inspetora Alicia Sierra e Zulema, uma das protagonistas do drama carcerário.

Sagrada Família foi anunciada pela Netflix em outubro de 2021, mas a plataforma ainda mantém os principais detalhes sobre a série em segredo.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a trama, o elenco e a estreia de Sagrada Família na Netflix.

Sagrada Família – La Sagrada Familia, no título original – é uma produção de Manolo Caro, conhecido por grandes sucessos como Casa das Flores.

“Sagrada Família tem um impressionante elenco e já começou as gravações”, afirmou o anúncio da Netflix no perfil espanhol da plataforma no Twitter.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a trama de Sagrada Família ou qualquer informação sobre a história da série.

Dada a maneira como o elenco da produção aparece na foto de anúncio, tudo indica que a nova série da Netflix será uma produção dramática.

Najwa Nimri e Alba Flores devem ser as protagonistas da série, já que são as atrizes mais conhecidas pelo público internacional.

De acordo com a Netflix, as gravações de Sagrada Família estão sendo realizadas atualmente. No entanto, a plataforma ainda não revelou onde acontecem as filmagens.

Além de Alba Flores e Najwa Nimri, o elenco de Sagrada Família conta com Carla Campra (Acacias 38), Iván Pellicer (Young Diego), Ella Kweku (Ismael), Álex García (The Bride) e Macarena Gómez (30 Moedas).

Álvaro Rico, o Polo de Elite, também está no elenco da produção.

Desde o sucesso de La Casa de Papel e Elite, a Netflix vem investindo pesado na produção de séries e filmes originais espanhóis.

As produções costumam fazer muito sucesso na Europa, e principalmente, na América Latina. Por isso, La Casa de Papel, Elite e Vis a Vis são algumas das séries mais assistidas pelos brasileiros na plataforma.

Mais detalhes sobre Sagrada Família, incluindo a trama da série, devem ser divulgados pela Netflix nos próximos meses.

Como ainda está em estágios iniciais da produção, Sagrada Família ainda não tem previsão de estreia na plataforma.

Fique de olho no Observatório do Cinema para receber em primeira mão as novidades sobre Sagrada Família, com Alba Flores e Najwa Nimri.

