Arcane: Cena em série da Netflix deixa fãs chorando

Alerta de spoilers

Arcane, baseada em League of Legends, conta com diversos momentos emocionantes, mas uma cena em específica da série da Netflix deixou os fãs de coração partido.

Logo no começo da série animada, Jayce trabalha em uma tecnologia que vai criar um vínculo da magia com a ciência, para que as pessoas de Piltover possam fazer uso dela para melhoramento da sociedade. O Conselho de Piltover, no entanto, não deixa ele continuar os experimentos e o professor Heimerdinger explica que a energia arcana é perigosa.

Jayce, no entanto, continua a pesquisa secretamente e, quando está prestes a perder a esperança, ele chega à beira de um precipício e considera pular. Nesse momento, o assistente de Heimerdinger, Viktor, entra na sala e pergunta se está interrompendo, sem saber que está salvando a vida de Jayce.

Já no episódio final dessa primeira temporada de Arcane, é Viktor que está à beira de um precipício. Os experimentos dele falharam em curar a doença terminal dele e resultaram na morte do aprendiz dele. Quando ele está prestes a pular, é Jayce quem chega e pergunta se está interrompendo.

Essa simetria deixou os fãs emocionados, com usuários no Reddit dizendo terem chorado ao verem a cena. Veja uma comparação entre os dois momentos, abaixo.

Mais sobre Arcane

Arcane conta a história de Vi (com voz de Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell), personagens populares de League of Legends.

Confira uma sinopse abaixo.

“Em meio ao conflito entre as cidades-gêmeas de Piltover e Zaun, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis.”

Arcane recebeu elogios de fãs de League of Legends. Eles destacaram a história envolvente e o visual impressionante da série animada.

Esta é a primeira produção inspirada em League of Legends. O jogo é extremamente popular há alguns anos e conta com uma legião de fãs.

Arcane está na Netflix.