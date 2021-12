Arcane: Qual pode ser a história da 2ª temporada na Netflix

Os últimos momentos do Ato III de Arcane ofereceram aos fãs um olhar interessante sobre uma potencial trama da próxima temporada. A produção da Netflix faz um ótimo trabalho ao unir elementos interessantes de League of Legends com conceitos originais. Segundo o site UpComer, a série tem tudo para trazer Vander de volta como Warwick na 2ª temporada. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a possibilidade; confira.

Uma das principais teorias dos fãs sobre Arcane foi divulgada ainda na estreia do primeiro ato. Quando Silco mata Vander no final do episódio 3, espectadores notaram imediatamente conexões entre o arco do personagem e a mitologia de Warwick, um popular Campeão de League of Legends.

Embora Vander não tenha retornado como Warwick na primeira temporada, uma imagem interessante do laboratório de Singed pode indicar a introdução de uma trama bastante importante para a próxima temporada.

Na mitologia de League of Legends, Vander compartilha várias similaridades com o Campeão Warwick, e diversos detalhes de Arcane na Netflix sugerem a junção dos personagens em um futuro próximo.

O que acontece com Vander em Arcane 2 na Netflix?

Primeiramente, é importante citar que, na série da Netflix, Vander tem o apelido de “Cão do Submundo”. O personagem ingere uma das primeiras versões do Cintilante criado por Singed, o que proporciona super força e habilidades especiais.

Também sabemos pela mitologia de LOL, que o homem por trás de Warwick, assim como Vander, tinha as memórias de um gângster reformado, de um homem barbado e até mesmo de uma garotinha.

Finalmente, Warwick morre no meio de sua transformação de homem para fera. Todos esses pontos são consistentes com a trama de Vander, pelo menos até o momento.

A maior diferença entre a história de Vander em Arcane e de Warwick em League of Legends é o fato da série sugerir que o personagem tenha sido transformado pessoalmente por Singed.

Na época da divulgação dos episódios, muitos fãs e especialistas acreditaram que a série teria apenas corrigido essa parte da mitologia, e que ao beber o Cintilante de Singed, o personagem teria conseguido seus poderes.

Mas agora, essa questão foi encerrada. Entre as imagens finais da primeira temporada de Arcane, fãs avistaram o corpo de uma fera peluda pendurado no laboratório de Singed. Mas por que isso é notável? A cena parece ser uma referência direta a uma imagem que já existe nas páginas das lendas de Singed em LOL.

A imagem original em questão (confira abaixo) mostra o cientista louco Singed olhando para uma criatura em seu laboratório. A “cobaia” parece estar no meio de uma transformação entre homem e fera, ou seja, a cena indica que Warwick fará sua estreia em breve.

Como a Riot Games já confirmou que Arcane terá novas temporadas, a cena no laboratório de Singed indica que Warwick/Vander terá um papel importante na história.

Todos os episódios de Arcane estão disponíveis na Netflix.