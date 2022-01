As 7 melhores séries de 2021 para maratonar na Netflix

2021 foi um ano de grandes lançamentos na Netflix. A plataforma ofereceu aos assinantes séries dos mais diversos gêneros, países e temáticas, conquistando um número ainda maior de espectadores com sua expansão internacional. Com a chegada de 2022 à vista, listamos abaixo as 7 melhores séries da plataforma em 2021, perfeitas para uma maratona de fim de ano.

Entre produções de drama, comédia, suspense, terror e aventura, a Netflix lançou mais de 100 produções originais em 2021.

Continua depois da publicidade

Um dos principais trunfos da plataforma é o fato do streaming oferecer ao público a chance de conhecer o estilo narrativo de diversos países, fugindo assim dos clichês de Hollywood.

Em 2021, a Netflix comprovou também o potencial internacional de produções não-americanas, confirmado pelo sucesso monumental da série sul-coreana Round 6, que se tornou a mais popular da plataforma.

Como já citamos, Round 6 se tornou em 2021 a série mais popular da história da Netflix. Se você ainda não conferiu a trama, vale a pena assistir antes da estreia da nova temporada, que deve chegar em 2021. Produzida na Coreia do Sul, Round 6 acompanha a história de um jogo perigoso com consequências violentas. Na produção, 465 pessoas disputam um prêmio bilionário em competições inspiradas por brincadeiras da infância – mas com reviravoltas mortais. Também encontrada como Squid Game, Round 6 é daquelas séries para maratonar todos os episódios em um dia.

Em 2021, a Netflix investiu valores milionários nas séries brasileiras, e Cidade Invisível representa uma excelente concretização desse esforço. A produção se tornou a série brasileira mais popular da plataforma, conquistando também o público internacional. Cidade Invisível é protagonizada por Marco Pigossi e acompanha a história de um policial ambiental que se envolve no mundo secreto das entidades do folclore, à medida que busca uma conexão entre a morte da esposa e a misteriosa aparição de um boto cor de rosa em uma praia do Rio de Janeiro. A série já foi renovada para a 2ª temporada.

Baseada no best-seller de Kristin Hannah, Amigas Para Sempre representou a volta triunfal de Katherine Heigl à TV, após a polêmica de Grey’s Anatomy e vários projetos mal-sucedidos. A série conta a história de Tully e Kate, duas amigas que sempre apoiaram uma à outra, nos bons e nos maus momentos. A produção mostra como a relação das personagens evoluiu desde a adolescência nos anos 70 à atualidade nos anos 2000. Para rir e chorar, a série fez muito sucesso com a crítica especializada e com o público da Netflix, e foi renovada para a 2ª temporada pouco tempo depois de estrear.

Maid é protagonizada por Margaret Qualley, e conta uma inspiradora e emocionante história real. A minissérie foi chamada de “importante” pela crítica especializada, já que sua trama aborda com sensibilidade e maestria os desafios das mães solteiras. Em Maid, Alex deixa para trás um relacionamento abusivo e tenta sustentar a filha pequena com um emprego de faxineira, tudo isso enquanto luta para melhorar a própria vida e construir um futuro mais confortável. A série é ótima para quem gosta de atuações sólidas e tramas verídicas.

Entre as séries internacionais da Netflix, Lupin também fez muito sucesso. Com o excelente Omar Sy no papel principal, a produção francesa chegou à plataforma em janeiro de 2021, e lançou sua segunda temporada em junho do mesmo ano. Em Lupin, Sy é o protagonista Assane Diop, um ladrão carismático e extremamente inteligente, inspirado no personagem literário de Maurice Leblanc. Filho de imigrantes senegaleses, Assane usa sua esperteza e charme para expor os crimes dos Pellegrini, uma família influente que orquestrou a prisão de seu pai.

Lançada logo após Round 6, Profecia do Inferno fez um ótimo trabalho ao repetir o sucesso da produção sul-coreana, chegando ao topo do ranking de séries mais assistidas da plataforma um dia depois da estreia. Também produzida na Coreia do Sul, a trama aposta em elementos sobrenaturais para conquistar o público. Em Profecia do Inferno, criaturas místicas e assustadoras aparecem de repente e começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais. Nesse cenário terrível, surge uma seita religiosa que tem a Justiça Divina como seu maior preceito.

Embora não tenha chamado muita atenção do público, The Chair ganhou o coração da crítica especializada. A comédia dramática protagonizada por Sandra Oh conquistou fãs com sua trama inteligente e criativa, que aborda alguns dos aspectos mais interessantes da educação superior e do panorama atual da sociedade. Em The Chair, Sandra Oh vive Ji-Yoon Kim, a primeira mulher a assumir o cargo de diretora em uma renomada universidade. Na nova posição, a professora é desafiada pelas altas demandas dos colegas e as expectativas de um departamento em crise.