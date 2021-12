Astro de Game of Thrones detona fãs que não gostaram do final

O final de Game of Thrones deixou muitos fãs revoltados, ao passo que diversas pessoas consideraram o desfecho apressado ou sem sentido. Peter Dinklage rebateu essas críticas, detonando os fãs.

O astro conversou com o The New York Times e foi questionado sobre a reação dos fãs ao fim da série. Ele não poupou ninguém.

“Eles queriam que fossem pessoas brancas bonitas cavalgando em direção ao pôr do sol juntas”, disse Peter Dinklage, que interpretou Tyrion Lannister na série.

“Por sinal, é ficção”, acrescentou com uma risada. “Há dragões na série. Superem”.

Apesar desse final divisivo, Game of Thrones continuará com a derivada House of the Dragon, que está em produção na HBO.

Derivada de Game of Thrones está em desenvolvimento

A derivada de Game of Thrones, House of the Dragon, será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.