Astro de Outlander, Sam Heughan perde processo após abrir próprio negócio

Sam Heughan pode ser mais conhecido por interpretar Jamie Fraser em Outlander, mas ele leva um negócio por fora da série. Ele tem a própria marca de whisky e recentemente perdeu um processo envolvendo o nome da marca.

Heughan batizou o whisky de Sassenach, em homenagem ao seriado e o personagem dele. O problema é que esse nome é muito similar a outra marca tradicional na Alemanha.

O ator tentou registrar a marca na Alemanha e não foi capaz de fazer isso, por conta da destilaria Sasse, que abriu um processo contra a companhia do ator de Outlander.

A destilaria alemã, que existe há centenas de anos, alegou que o nome Sassenach é muito similar ao dela. Por essa razão, clientes poderiam confundir os produtos. A companhia alemã buscou proteger “a marca tradicional”.

A equipe jurídica de Sam Heughan argumentou que Outlander é muito popular na Alemanha e que, por conta disso, não haveria confusão. A destilaria, no entanto, apontou que não há como provar isso.

No fim, o ator de Outlander perdeu o processo e não pode usar o nome The Sassenach na Alemanha.

Outlander revela data de estreia da 6ª temporada

O Starz anunciou a data de estreia da sexta temporada de Outlander para 6 de março de 2022. A informação por hora vale para os Estados Unidos, com Star+ e Netflix ainda precisando definir o lançamento no Brasil.

A notícia foi também uma forma de celebrar o nono livro de Outlander, Go Tell the Bees That I Am Gone. No lançamento dele, a escritora Diana Gabaldon fez a importante menção para o seriado de TV.

A sexta temporada segue de perto os eventos do quinto ano. Claire volta ao Rancho Fraser após o abuso sofrido nas mãos de Lionel Brown.

A protagonista e Jamie tentam viver em paz em uma sociedade que está caminhando para revolução. Dificilmente os dois devem escapar do drama dessas mudanças.

Outlander lança a sexta temporada nos Estados Unidos em 6 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

