Astro de Scooby-Doo quase viveu Negan em The Walking Dead

Hoje em dia é difícil imaginar outra pessoa a não ser Jeffrey Dean Morgan como Negan em The Walking Dead, mas o papel quase foi para um ator completamente diferente: Matthew Lillard, de Scooby-Doo.

Lillard é mais conhecido por interpretar o Salsicha no filme em live-action do famoso cachorro. A informação partiu do próprio astro, durante a Walker Stalker Con (via Looper).

Continua depois da publicidade

“Eu fiz o teste e eles amaram. Eles disseram: ‘wow, eles realmente amaram, você está na competição para esse papel”, revelou o ator.

O astro de Scooby-Doo disse que, no fim, ficou entre ele e outro ator – Jeffrey Dean Morgan, é claro. No fim, o papel foi para o ator de Supernatural e Grey’s Anatomy.

“No fim ficou entre eu e esse outro cara e eu recebi a ligação dizendo que não consegui o papel”, concluiu o ator.

Netflix revela estreia de novos episódios de The Walking Dead

A Netflix lançou a 10ª temporada de The Walking Dead na plataforma de streaming, mas os episódios adicionais ficaram faltando. Agora eles têm data para estrear.

A 10ª temporada da série de zumbis chega na gigante do streaming em 30 de janeiro de 2022. Vale apontar que a 11ª temporada da série já começou a ser exibida.

O 11º ano de The Walking Dead vai finalizar a série, mas ele foi dividido em três partes, portanto os fãs terão de aguardar um pouco para saber o que vai acontecer aos personagens.

Além disso, o universo continua vivo com as derivadas Fear the Walking Dead e a anunciada série sobre Carol e Daryl, além dos filmes com Rick Grimes.

Infelizmente, ainda não sabemos quando os filmes serão lançados, apenas que estão em desenvolvimento.

Além da Netflix, The Walking Dead pode ser assistida no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e acompanhar The Walking Dead. Confira a imagem abaixo.