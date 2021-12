Astro de Two and a Half Men odiou aparecer em The Big Bang Theory

Charlie Sheen (Two and a Half Men) apareceu como convidado especial em um episódio de The Big Bang Theory, uma participação especial que encantou os fãs, mas que o ator aparentemente odiou.

Em uma entrevista em 2013 (via Screen Rant), o astro de Two and a Half Men não teve coisas boas a dizer sobre a sua aparição em The Big Bang Theory.

O ator comentou que o seriado era “estúpido”, “muito ruim” e “sobre pessoas ruins”, também se referindo a ele como “uma porcaria”.

Charlie Sheen apontou ainda que, sem Two and a Half Men, The Big Bang Theory nunca teria acontecido.

Charlie Sheen odiou participar de The Big Bang Theory

O ator expressou, no entanto, que não tinha nada contra os atores de The Big Bang Theory, destacando o talento deles, mas depois questionou como eles “permaneceram sãos”, já que ele sabia “com quem estavam lidando”.

Ele indicou que o produtor Chuck Lorre é um “homem mau”, antes de explicar que se afastou dele.

Como sabemos, Charlie Sheen deixou o elenco de Two and a Half Men por causa de suas desavenças com Chuck Lorre, principalmente depois de uma entrevista explosiva em que o astro disse muitas coisas ruins sobre o produtor.

Como The Big Bang Theory também é uma produção de Chuck Lorre, não é bem uma surpresa que Charlie Sheen não tenha gostado de participar da série de TV.

No Brasil, Two and a Half Men e The Big Bang Theory são exibidas em reprise pela Warner Channel.

As séries também estão no catálogo da HBO Max.