Ator abre o jogo sobre real motivo para cancelamento de Mindhunter

Mindhunter foi uma das séries mais aclamadas da Netflix, tendo duas temporadas. De forma inesperada, a série de David Fincher foi colocada em pausa indefinida.

Desde essa situação, muitos rumores sobre Mindhunter foram divulgados. Entre eles de que o seriado teria alto custo para Netflix, mas não traria o mesmo retorno em audiência.

Continua depois da publicidade

Agora, Jonathan Groff, um dos protagonistas, confirmou o que aconteceu. Pausar Mindhunter teria sido uma decisão do próprio David Fincher.

Ao The Hollywood Reporter, o ator de Mindhunter e Matrix 4 usou uma analogia com um time de basquete dos EUA para explicar a situação da série.

“É como o Chicago Bulls (de 1997-1998). Você quer mais uma temporada com ele ou quer fazer o que o diretor mandar? Se o diretor acredita que você deve parar, é melhor ir com ele. É assim que me sinto com David”, explicou Groff.

A justificativa de David Fincher foi deixar Mindhunter para focar em outros trabalhos, como o já lançado filme Mank. O cineasta pode revisitar a série da Netflix no futuro, apesar de que não há qualquer previsão.

Ator está no cinema com Matrix 4

Fora de Mindhunter, Jonathan Groff continua com carreira grandiosa em Hollywood. Após Frozen 2, o ator aparece como a nova versão do Agente Smith em Matrix 4 (Matrix Ressurrections).

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.