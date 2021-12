Ator da Marvel vira Geralt de The Witcher; veja foto

Consegue imaginar The Witcher sem Henry Cavill? Um fã da Marvel conseguiu…

Em uma arte postada no fórum Reddit, Mads Mikkelsen, o vilão de Doutor Estranho, aparece na pele do guerreiro Geralt, vivido por Cavill na série da Netflix.

Confira o resultado:

The Witcher na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, promete que a história não se passa mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem é vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A 2ª temporada de The Witcher está disponível na Netflix.