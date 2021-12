Ator de Elite beija brasileira em teaser de nova série da Netflix

A Netflix lançou o trailer de Temporada de Verão, série nacional que chega em 21 de janeiro de 2022 à plataforma de streaming.

A prévia promete muita pegação com um elenco de jovens, que viajam para um local paradisíaco. Detalhes sobre a trama não são revelados no trailer.

Trata-se mais uma produção nacional da Netflix, que tem investido bastante em conteúdo brasileiro, com direito a filmes, séries de ficção, reality shows e mais.

“O verão com Giovanna Lancellotti, Gabz, Jorge Lopez, Maicon Rodrigues e André Luiz Frambach é tão bom que merece uma temporada só pra ele. E trabalhando no Hotel Maresia, eles terão um verão inesquecível”, diz a descrição do vídeo.

O elenco conta com Jorge López, mais conhecido por interpretar Valerio Montesinos em Elite, também da Netflix.

Confira o trailer de Temporada de Verão e os pôsteres da produção, abaixo.

Mais sobre Temporada de Verão

Temporada de Verão é ambientada no Hotel Maresia, na Ilha das Conchas. Lá Catarina (Giovanna Lancellotti), Yasmin (Gabz), Diego (Jorge López), Miguel (André Luiz Frambach), Helena (Giovanna Rispoli), Conrado (Maicon Rodrigues) e Marília (Cynthia Senek) vão se conhecer e viver o verão mais inesquecível de suas vidas.

O elenco ainda conta com Felipe Rocha (Maresia), Léo Bittencourt (Rodrigo) e Mayana Neiva (Vilma) no elenco. A série é uma produção Boutique Filmes em coprodução com a Ocean Filmes para a Netflix.

A direção da série é de Isabel Valiante, de Psi e Onisciente, e Caroline Fioratti, conhecida por Meus 15 Anos.

Temporada de Verão estreia em 21 de janeiro de 2022, na Netflix.