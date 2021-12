Ator de NCIS vai virar o Zorro em série da Disney

Muito antes do Batman lutar contra bandidos em Gotham, o Zorro já combatia o crime com máscara e capa pretas. Agora, o herói vai ganhar uma nova versão com Wilmer Valderrama, de NCIS e That 70’s Show.

Zorro foi criado em 1919 e já teve muitas versões ao longo dos anos, incluindo uma bastante popular estrelada por Antonio Banderas, filme intitulado A Máscara do Zorro.

Conforme a EW, o projeto atualmente está em desenvolvimento e reimaginará a clássica série dos anos 1950. A nova versão será ambientada no Pueblo de Los Angeles, precursora da Los Angelas dos dias atuais.

Ayo Davis, presidente da Disney Branded Television promete que o seriado trará “personagens contemporâneos ricamente desenvolvidos e relacionamentos em contraste com a ação, drama, suspense e humor do icônico Zorro original”.

Zorro ao longo dos anos

Zorro apareceu pela primeira vez no livro A Maldição de Capistrano, de Johnston McCulley. No ano seguinte o livro foi adaptado para o cinema com A Marca do Zorro, lançamento inaugural da United Artists, estrelado por Douglas Fairbanks.

O filme inspirou diversos outros filmes e séries e em 1957 a série da ABC estreou, com Guy Williams como o personagem titular.

Foram exibidos 78 episódios ao todo, ao longo de dois anos, além de quatro especiais de uma hora cada.

“Crescendo, Zorro foi o único personagem que me fez, como um latino, sentir que eu poderia ser um herói”, disse Valderrama em um comunicado.

“Como adulto e contador de histórias, tenho a responsabilidade pelas histórias que ajudo a dar vida. Fazer parceria com Gary [Marsh, produtor executivo] e a Disney para trazer o Zorro de volta à família após 60 anos e fazer parte do legado para outras crianças saberem que eles também podem ser os heróis de suas próprias histórias é um sonho que se torna realidade”, continua a comunicado.

Ainda não há data de estreia para a nova série de Zorro.