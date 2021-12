Ator de Perdidos no Espaço surpreende com transformação após 3 temporadas

A primeira temporada de Perdidos no Espaço estreou na Netflix em 2018, e desde então, o ator Maxwell Jenkins mudou muito. Hoje em dia com 16 anos, o intérprete de Will, o caçula da família Robinson, impressionou fãs com sua transformação e crescimento. Veja abaixo qual é a altura do astro e como ele evoluiu no decorrer da série.

Perdidos no Espaço lançou recentemente sua terceira e última temporada na Netflix. Para a alegria dos fãs, o desfecho foi bastante satisfatório e resolveu todas as pontas soltas da aventura cósmica.

“A temporada final tem um final de cair o queixo. Os efeitos especiais impressionam, principalmente na batalha final entre humanos e robôs – e não ficam atrás nem mesmo das produções do MCU”, afirmou o jornalista Steve O’Brien sobre a conclusão da série.

No último ano de Perdidos no Espaço, Will Robinson desempenha um papel extremamente importante e participa de maneira crucial da batalha final entre humanos e robôs em Alpha Centauri.

Qual é a altura de Maxwell Jenkins, o Will de Perdidos no Espaço?

De acordo com múltiplas fontes, incluindo o IMDB, Maxwell Jenkins, de 16 anos, tem atualmente 1.8m.

O ator começou sua carreira na indústria do entretenimento como acrobata, quando tinha apenas 3 anos de idade. Desde então, o astro de Perdidos no Espaço já atuou em séries como Betrayal, Chicago Fire e Sense8.

Além de seu papel de Will Robinson na produção da Netflix, o ator já está confirmado na vindoura produção Reacher.

Como Maxwell cresceu muito nos últimos anos, é um pouco complicado calcular sua altura exata na 2ª temporada de Perdidos no Espaço – mas o site HITC deu um palpite educado.

No início da primeira temporada de Perdidos no Espaço, Will Robinson tinha cerca de 11 ou 12 anos – idade similar ao do ator na época das filmagens.

Utilizando a altura de Parker Posey como base, que tem cerca de 1.65m, podemos concluir que Maxwell Jenkins era bem menor que a atriz na primeira temporada, aproximadamente com 1.55m.

Na segunda temporada, o personagem aparece com a mesma altura de Parker Posey, ou seja, 1.65m.

Finalmente, no terceiro ano, Will Robinson supera a altura da Dra. Smith, com cerca de 1.8m.

Os fãs de Perdidos no Espaço perceberam rapidamente o crescimento de Maxwell Jenkins entre a segunda e a terceira temporada. Em um dos episódios, Maureen faz referência a essa evolução, dizendo o que todos os espectadores estavam pensando.

“Nós assistimos o Maxwell Jenkins crescer na frente dos nossos olhos. Que bênção! Uma poderosa performance vinda de um ator maravilhoso. Mal posso esperar para conferir o que vem em seguida”, comentou o jornalista Ryan Unicomb no Twitter.

Veja abaixo uma comparação entre Will na primeira temporada de Perdidos no Espaço e do personagem de Maxwell Jenkins no fim da série.