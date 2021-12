Ator de The Witcher confirma o que todos desconfiavam sobre Henry Cavill

Joey Batey, o Jaskier de The Witcher, só tem elogios em relação a Henry Cavill. O astro, que costuma improvisar bastante, falou sobre os momentos divertidos no set da série da Netflix e sobre a ética do intérprete de Geralt.

Batey elogiou o profissionalismo de Henry Cavill, dizendo que ele trabalha duro no papel, o que não o impede, também, de se divertir nas gravações.

“Ele é tão profissional e trabalha tão duro. Ninguém realmente vê o quanto ele trabalha”, elogiou o intérprete de Jaskier. “Sua agenda é insana, e ele é basicamente um atleta profissional além de um ator brilhante”.

“Então, há momentos – que eu acho que estão realmente na série – em que você pode vê-lo se afastando da câmera, então não podemos ver seu rosto”, disse ele. “E ele é Geralt, e então ele se vira para mim e, de repente, ele é Henry, e faz uma cara de idiota e tenta me fazer rir”.

Pelo jeito, Joey Batey e Henry Cavill se divertem bastante no set de The Witcher. Os dois contam com diversas cenas juntos tanto na primeira, quanto na segunda temporada da série da Netflix.

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, promete que a história não se passa mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem é vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A 2ª temporada de The Witcher está disponível na Netflix.