Ator de The Witcher descarta teoria bizarra dos fãs

O ator de The Witcher, Joey Batey, descartou uma estranha teoria dos fãs sobre seu personagem, Jaskier.

Alguns internautas criaram a especulação de que Jaskier poderia ser imortal, já que não parece envelhecer mesmo com a história da série acontecendo ao longo de muitos anos.

O ator de The Witcher disse em uma entrevista ao Digital Spy: “Ele não é imortal. Com certeza não.”

“Sobre essa questão, sempre direi que há uma citação nos livros que descreve Jaskier: ele está chegando aos 40 anos, parece ter 30, pensa que tem 20 e age como se tivesse 10. Isso praticamente o resume.”

“Se você der uma olhada em fotos minhas de 10 ou 15 anos atrás, perceberá que eu não mudei. Eu tenho rosto de criança mesmo. Em termos de imortalidade, não há muito o que comentar.”

The Witcher é um sucesso da Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não tem mais o formato de história que causou polêmica.

A história não se passa mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, existe a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem é vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A segunda temporada de The Witcher está disponível na Netflix.