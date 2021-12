Ator de Young Royals quer entrar em Elite

Se depender de Omar Rudberg, Elite pode ter uma nova estrela na Netflix. O ator de Simon em Young Royals revelou ser fã do seriado espanhol e não escondeu o desejo de estar na produção.

Toda situação se passou no Twitter do ator de Young Royals. O também cantor contou aos fãs que estava maratonando Elite, indo da segunda para terceira temporada.

Alguns seguidores interagiram e contaram que Elite já está indo para quinta temporada. Omar Rudberg não perdeu tempo e logo já se ofereceu para estar no elenco do título espanhol na Netflix.

“Quando? Eu que estar nela”, respondeu o ator ao fã que contou sobre a quinta temporada.

Como se sabe, Young Royals também está renovada na Netflix. Porém, ao que parece, Omar Rudberg acharia um tempo para a série que ele adora.

Elite volta com a quinta temporada na Netflix

Elite ainda nem lançou a quinta temporada, mas a Netflix já confirma que um sexto ano está garantido. Com especiais de Histórias Breves 2, as histórias do quarto ano devem ser fechadas e ainda podem preparar os fãs para o quinto.

A quinta temporada de Elite contará com a introdução da atriz espanhola Isabel Garrido como uma nova estudante de Las Encinas, cuja identidade ainda não foi revelada. Além disso, terá a argentina Valentina Zenere como Sofía e o brasileiro André Lamoglia será Gonzalo.

Garrido é conhecida principalmente por sua performance como Nerea na série A Desordem que Ficou, também disponível na Netflix. Na elogiada produção, a atriz contracenou com Arón Piper.

Elite tem a intenção de compensar com novos personagens a saída de figuras queridas pelos fãs. Miguel Bernadieu e Arón Piper, os intérpretes de Guzmán e Ander, se despediram de seus personagens ao final da quarta temporada.

A identidade da personagem de Isabel Garrido ainda não foi revelada, mas a nova aluna pode se envolver em algumas das histórias mais chocantes de Elite.

A quarta temporada terminou com muitas pontas soltas: a morte de Armando, a relação de Rebeca e Mencía, e a conexão entre Samuel e Ari.

Elite deve chegar com a quinta temporada em 2022 na Netflix. Os outros dois episódios de Histórias Breves 2 são lançados em 20 e 23 de dezembro.

Ao mesmo tempo, Young Royals segue na plataforma de streaming.