Ator defende La Casa de Papel acabar na Netflix

Álvaro Morte, o Professor, defende La Casa de Papel chegar ao fim na Netflix. O ator acredita que o desfecho na quinta temporada “é o momento perfeito”.

Por mais que fãs amem os personagens, o astro acha que a história que poderia ser contada está toda na Netflix. Assim, por hora, os espectadores também não devem esperar uma continuação direta.

“Nós não podemos espremer os personagens. Já tiramos o melhor deles e foi uma decisão inteligente parar por aqui”, explicou o ator na estreia mundial dos episódios finais de La Casa de Papel.

Por enquanto, o seriado segue de outra forma. O universo da série espanhola ganha um prelúdio a partir de Berlim.

A Netflix anunciou uma série própria do personagem. A origem dele deve ser o foco.

Série de Berlim está confirmada na Netflix

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

Por meio do Twitter, a gigante do streaming até divulgou um teaser do projeto, revelando que será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel tem todos os episódios na Netflix. Enquanto isso, a série de Berlim chega em 2023.

Por essa vocês não esperavam, né? Em 2023 vocês já têm compromisso marcado com um dos personagens mais charmosos de La Casa de Papel… Vem aí, minha nova série, Berlim. pic.twitter.com/YFIXdJd4f9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021