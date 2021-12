Ator diz ficar doente após deixar personagem em The Witcher

Alerta de spoilers

Joey Batey teve uma grande dificuldade em gravar uma cena de tortura com Jaskier na segunda temporada de The Witcher na Netflix. Mas, ao comentar sobre isso, o ator disse que fica doente quando deixa o personagem no fim das gravações do seriado estrelado por Henry Cavill.

Ao Digital Spy, Batey relembrou como foi difícil o processo de gravação da cena em que o bardo é torturado por Rience. O ator passou 12 horas amarrado na cadeira até que o momento fosse concluído.

“Foi muito, muito difícil. Muitas cenas que você vê dentro de um ambiente, na verdade são feitas do lado de fora. Então é frio, está no meio do inverno. Você tem que ir para um lugar muito sombrio para passar por isso”, contou o ator.

O intérprete de Jaskier comentou que a segunda temporada demandou bastante mentalmente. Após as gravações, o ator de The Witcher ainda ficava com os momentos e a sensação da história na cabeça.

“Pode ser muito cansativo e você vai para cama com muito girando na sua cabeça. Você precisa pegar muitas coisas obscuras para ir onde quer”, completou ainda Batey.

No fim, o ator da Netflix contou o processo para deixar Jaskier. Ele confessou que chega a ficar doente.

“Eu nunca deixo Jaskier até que eu termino, e depois eu durmo por um mês. Eu geralmente fico doente. Meu corpo basicamente me diz, ‘Descanse'”, confessou o famoso.

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.