Ator explica o que aconteceu com Rei do Crime até volta em Gavião Arqueiro

Alerta de spoilers

Vincent D’Onofrio retorna como Wilson Fisk, o Rei do Crime, em Gavião Arqueiro. O que fica no ar é o que aconteceu ao personagem antes dele aparecer na série.

O ator conversou com o TV Line e explicou um pouco da construção do personagem, os eventos prévios ao seriado do Disney+ e se é o mesmo personagem de Demolidor.

“Acho que o estalo [de Thanos] aconteceu, e acho que seu reino sofreu um pouco e ele está tentando recuperar sua cidade”, disse Vincent D’Onofrio.

O ator também confirmou que esta versão do Fisk é a mesma que vimos no Demolidor.

“Foi assim que eu o interpretei, e acho que essa foi a ideia geral”, explica D’Onofrio. Mas embora ele seja o mesmo cara, houve algumas diferenças notáveis, como o fato dele ser tio de Maya, a Eco, e de ser muito mais forte.

“Obviamente, na série ele é fisicamente mais forte e pode suportar mais abusos físicos. Mas emocionalmente, e no que diz respeito à história que foi discutida, foi feito com o objetivo de conectar o máximo possível de pontos do Demolidor a Gavião Arqueiro”, disse D’Onofrio. “Obviamente, há coisas que não podemos conectar – por exemplo, ele é mais forte – mas no que diz respeito a como eu o interpretei e a história que me carrego de e para Hawkeye, ele é o mesmo cara”.

Rei do Crime pode retornar no futuro do MCU

No fim do último episódio dessa primeira temporada de Gavião Arqueiro, Maya supostamente atira no Rei do Crime, dando a entender que ele morreu, mas esse pode não ser o caso. Vincent D’Onofrio espera poder continuar vivendo o personagem.

“Existem muitas facetas do personagem que poderiam ser exploradas, então só posso esperar que continuemos”, disse ele. “Não é a primeira vez que tive que me afastar desse personagem, mas veremos.”

O ator também parece estar empolgado em trabalhar novamente com Charlie Cox, que retorna como Demolidor no MCU.

“Eu adoraria isso”, diz ele. “Não passou muito pela minha cabeça; Eu meio que me afastei de Demolidor. Por um tempo, pensei que poderia voltar, mas já faz anos. Desisti dessa possibilidade. Mas eu não sabia que receberia uma ligação de Kevin [Feige] também, então está tudo em jogo. Eu não tinha ideia de que faria Gavião Arqueiro”.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

