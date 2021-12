Ator inesperado é o único faixa preta em karatê de Cobra Kai

Apenas um ator de Cobra Kai é faixa de preta de karatê na vida real. Quem é dono dessa conquista na série da Netflix é Owen Morgan, o Bert.

O artista ganha o título de inesperado porque muitos fãs ficam surpresos com a revelação. Esse é mais um dos casos de que as aparências enganam.

Bert é um pequeno aprendiz que aparece no dojo de Cobra Kai. Inicialmente, o garoto parece até desajeitado. Mas, na vida real, Owen Morgan é quem tem mais conhecimento sobre as artes marciais entre o elenco da Netflix.

Além dele, outros dois atores de Cobra Kai praticam o esporte. Jacob Bertrand, o Falcão, é faixa roxa, como revelou em entrevistas, enquanto William Zabka, o Johnny Lawrence, é faixa verde.

A curiosidade sobre o ator de Bert, inclusive, foi revelada por ele mesmo. Owen Morgan tem imagens no Instagram com a faixa preta dele.

O artista contou que pratica karatê há pelo menos nove anos.

Outra curiosidade é que o famoso de Cobra Kai está com 17 anos e já tem até habilitação para dirigir. Fãs da Netflix achavam até que Owen Morgan fosse mais novo.

Veja abaixo as imagens dele.

Cobra Kai tem data para lançar quarta temporada na Netflix

A Netflix revelou o teaser da quarta temporada de Cobra Kai e confirmou a data de estreia para 31 de dezembro. No vídeo, novas equipes são formadas.

O teaser mostra como será a nova dinâmica do seriado de Karatê Kid. Daniel LaRusso e Johnny Lawrence formam uma diferente equipe.

Enquanto isso, John Kreese recebe Terry Silver de volta. O vilão de Karatê Kid retorna e já mostra que retorna na ação.

Cobra Kai está renovada para quinta temporada na Netflix. As gravações da série de Karatê Kid começam ainda em 2021.

A notícia chega em boa hora para os fãs. A quarta temporada de Cobra Kai, como visto, está confirmada para chegar em dezembro de 2021.

Com a renovação, os espectadores da série de Karatê Kid não precisam se preocupar sobre a continuidade da atração. As filmagens da quinta temporada acontecem em Atlanta (EUA), a partir da primavera.

A quarta temporada deve acompanhar uma nova edição do torneio regional de All Valley. Não há detalhes ainda se o quinto ano continua a competição ou se será uma trama sobre as consequências dessa edição que promete muita rivalidade.

Como citado antes, a quarta temporada de Cobra Kai chega em 31 de dezembro na Netflix.