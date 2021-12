Ator sobre vida antes de La Casa de Papel: “Ninguém queria sentar perto de mim”

Darko Peric, o Helsinki de La Casa de Papel, comentou ao jornal El Comercio, do Peru, como a vida dele mudou completamente após a série da Netflix. Antes, o astro diz que todos o julgavam pela aparência dele e que “ninguém queria sentar perto de mim”.

Para o ator de La Casa de Papel, a mudança de vida foi grande. Na entrevista, Darko Peric afirmou que ser Helsinki “é o papel da vida” dele.

“Obviamente mudou a minha vida e, claro, comecei como um figurante, digamos, porque a primeira temporada, os primeiros quatro capítulos eu não falo, eu estava lá como técnico de som (risos), com a arma ligada. Aí depois aconteceu de perceberem que, olha, ele também pode falar. E foi tudo aos poucos”, contou o astro.

Antes, Peric disse que só conseguia papéis na Espanha como o “o russo ruim ou mafioso”. O papel de Helsinki mudou tudo para ele, em nível profissional e também pessoal.

“De repente, Helsinki mudou tudo isso. Na verdade, Helsinki é o único membro da banda que tem um apelido, Helsi (risos). Percebi que ele é o único. Não há Naibi, nem Denvi … É Helsi, é ele”, celebrou o ator de La Casa de Papel.

“Ninguém queria sentar perto de mim”, diz ator sobre antes de La Casa de Papel

O astro de La Casa de Papel notou também como as pessoas o tratam diferente agora. Antes, Darko Peric acreditava que era julgado por conta da aparência dele e pelo sotaque.

“Porque, claro, as pessoas me julgaram toda a minha vida pelas aparências, né? As tatuagens, barba, ser grande, o sotaque. E agora, droga, eu sempre falo: ‘Antes ninguém queria sentar perto de mim e agora me pedem fotos’ Então, tudo isso, tudo culpa de Helsi”, completou o ator de La Casa de Papel.

Ao longo dos anos, o personagem também se tornou amado entre os fãs. Afinal, Helsinki participa dos dois assaltos em La Casa de Papel, na Casa da Moeda e no Banco da Espanha.

O personagem, inclusive, deve ficar marcado pela parceria com Nairóbi, de Albas Flores. Os dois formaram uma bela amizade em tela, o que é mostrado principalmente na terceira temporada.

La Casa de Papel conta com todas temporadas na Netflix. A série espanhola terá uma derivada, Berlim, que chega em 2023.