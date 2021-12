Atores de A Roda do Tempo ficaram preocupados e fizeram dieta para cenas com nudez

A Roda do Tempo conta com sua parcela de nudez. Rosamund Pike disse que o elenco masculino se dedicou para essas cenas da série do Amazon Prime Video.

A atriz apontou como o seriado traz mais nudez masculina do que feminina, elogiando esse aspecto de A Roda do Tempo.

“Você vê muito mais homens nus do que mulheres nuas, o que é bastante agradável, já que as mulheres já foram requisitadas de se exporem demais”, disse Pike (via RepublicWorld).

Ela acrescentou ainda: “Vimos todos os meninos freneticamente fazendo dieta e trabalhando duro para suas cenas de nudez e todas as mulheres saindo para jantares encantadores”.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.