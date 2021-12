Atores de Gavião Arqueiro aprenderam língua de sinais para se comunicarem com atriz

Alaqua Cox, a Eco de Gavião Arqueiro, contou que os colegas na Marvel, Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, aprenderam a língua de sinais para a deixarem confortável na produção do Disney+. A famosa elogiou os intérpretes do herói de Vingadores e Kate Bishop em entrevista.

Para revista D23, Alaqua Cox afirmou que foi “uma honra” trabalhar com os dois atores na Marvel. A boa relação começou já no primeiro dia de trabalho dos três juntos.

“Eu lembro de encontrar Jeremy Renner no meu primeiro dia de trabalho, eu estava morrendo de nervosa, foi o meu primeiro trabalho de atuação. Ele, então, me cumprimentou na língua americana de sinais, o que me deixou confortável”, contou a intérprete de Eco.

A atriz de Gavião Arqueiro também lembrou de Hailee Steinfeld soletrando o próprio nome na língua de sinais durante uma sessão de treinos.

“Eu achei muito fofo que eles se esforçaram para aprender a se comunicar na língua de sinais. Significa muito para mim, como uma pessoa surda”, destacou ainda Alaqua Cox.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

