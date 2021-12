Atriz celebra sucesso de Carinha de Anjo, mas visual da vida real chama atenção

Priscila Sol comemorou o sucesso de Carinha de Anjo na Netflix e no SBT com publicação nas redes sociais. Mas outras fotos dela chamaram a atenção pela diferença em relação ao visual da novela.

No feed do Instagram, ela publicou uma foto dela caracterizada como a personagem da novela, a Tia Peruca. Ela aparece de peruca branca e um vestido da mesma cor.

Continua depois da publicidade

“Uma Peruquinha branca passando na sua timeline pra agradecer todo carinho que temos recebido desde que a nossa novela linda voltou a reprisar no SBT e entrou na grade da Netflix!”, escreveu a atriz.

“Estamos entre as 10 séries mais assistidas no mundo e a 2ª no Brasil! Isso é muito especial, gente! Obrigada por nos permitirem entrar na vida de vocês assim! Estamos muito felizes!”, continua o texto.

A novela originalmente foi exibida em 2016, no SBT e está sendo reprisada no canal, além de fazer parte do catálogo da Netflix, onde aproveita grande sucesso.

Veja as fotos da atriz de Carinha de Anjo, abaixo.

Carinha de Anjo acompanha a história de Dulce Maria. Após a morte da mãe, a menina é deixada para viver no internato de Doce Horizonte pelo pai, Gustavo.

Ele se arrepende e decide voltar para cidade para reconstruir a vida com a filha. Porém, Gustavo não retorna sozinho, trazendo com ele a namorada Nicole.

Dulce Maria, porém, não quer Nicole como madrasta. A mulher, na verdade, só está interessada no status do namorado.

A novela do SBT foi protagonizada por Lorena Queiroz.

Carinha de Anjo, assim como Chiquititas e Carrossel, pode ser conferida na Netflix.