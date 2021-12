Atriz de Carrossel e Maria do Bairro é nova estrela de série no Prime Video

Dom, popular série nacional do Amazon Prime Video, vai mexer com os fãs brasileiros de outra forma além da trama eletrizante. Uma estrela conhecida do público brasileiro, que esteve em Carrossel, Maria do Bairro e Mãe Só Tem Duas, da Netflix, chega para segunda temporada.

O serviço de streaming confirmou que Ludwika Paleta, que é nascida na Polônia e fez sucesso no México, será uma novidade na segunda temporada. De nome, os fãs brasileiros podem não lembrar dela.

Mas, pelo currículo e em imagens, com certeza os espectadores do Amazon Prime Video devem fazer a associação.

Em 1989, no começo da carreira, Ludwika foi a Maria Joaquina em Carrossel por pouco tempo. Mas, depois, em 1995, apareceu como uma das estrelas em Maria do Bairro, sendo a Maria dos Anjos.

Antes da participação no Amazon Prime Video, a atriz também começou a estrelar a série Mãe Só Tem Duas na Netflix. A comédia logo se tornou um grande sucesso da plataforma.

Agora, após 25 anos do sucesso em Maria do Bairro, Ludwika Paleta estará na série Dom, do Amazon Prime Video.

Mais sobre Dom no Amazon Prime Video

“Um pai que vive para combater as drogas. Um filho que vive se entregando a elas. Dois lados da mesma moeda. Victor é um policial que lutou contra o tráfico de cocaína durante toda sua vida. Seu filho é um dependente químico que se tornou um dos mais procurados assaltantes do Rio de Janeiro, o Pedro Dom. Será o amor de um pai suficiente para salvar a vida do filho?”, diz a sinopse de Dom.

A série do Amazon Prime Video foi criada por Breno Silveira e foi baseada no livro de Tony Bellotto. Higia Ikeda, Fábio Mendes, Carolina Neves e Marcelo Vindicato também trabalham como roteiristas.

O elenco conta com Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Raquel Villar, Mariana Cerrone, Digão Ribeiro, Laila Garin, Josh Petersdorf e Isabella Santoni.

A primeira temporada de Dom está disponível no Amazon Prime Video. A segunda ainda não tem data de estreia.

Já Maria do Bairro, com a atriz, está no Globoplay no Brasil.