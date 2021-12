Atriz de Casa Gucci está em aclamada série da Netflix

Casa Gucci está fazendo muito sucesso nos cinemas brasileiros, e a popularidade do longa se deve principalmente ao seu elenco de estrelas. Uma das personagens mais interessantes do filme é a designer Paola Franchi, com quem Maurizio Gucci vive um affair extraconjugal. Muitos fãs não sabem, mas Camille Cottin, a intérprete de Paola, é a protagonista de uma das melhores séries da Netflix: Dix Pour Cent.

Camille Cottin é considerada uma das atrizes francesas mais competentes da atualidade. Além de protagonizar a série Dix Pour Cent e interpretar Paola Franchi em Casa Gucci, a atriz também conta com participações em Killing Eve e Stillwater: Em Busca da Verdade.

Disponível no catálogo da Netflix, Dix Pour Cent entrou para a lista das “Melhores Séries do Século 21”, produzida pela BBC Culture. A produção também conta com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o papel de Camille Cottin na aclamada série da Netflix.

“Em uma conceituada agência de talentos de Paris, os agentes se desdobram para manter os astros satisfeitos — e os lucros constantes — após uma crise inesperada”, afirma a sinopse oficial de Dix Pour Cent, divulgada pela Netflix.

Dix Pour Cent, também conhecida pelo título americano “Call My Agent”, não é uma produção original da Netflix. Na verdade, a série vai ao ar pela emissora francesa France 2.

Mas é a Netflix que tem os direitos de transmissão internacional da série, exceto na França e em outros países da Europa.

Dix Pour Cent foca nas histórias de Andréa, Mathias, Gabriel e Arlette, agentes da agência de talentos ASK, uma das mais famosas de Paris.

Eles precisam de jogo de cintura para equilibrar os egos dos atores, as exigências de produtores e suas vidas pessoais – tudo isso enquanto defendem suas próprias visões de negócios.

Os protagonistas fazem de tudo para garantir os melhores papéis para os clientes atores, mas como é de praxe na indústria do entretenimento, suas vidas pessoais e trajetórias profissionais costumam entrar em conflito.

Após a morte de Samuel Kerr, o dono e fundador da ASK, os 4 agentes precisam trabalhar juntos para evitar o fechamento da companhia.

“Quatro agentes nos levam aos bastidores do mundo das celebridades, onde o riso, a emoção, a transgressão e as lágrimas se chocam constantemente”, conclui a sinopse da série.

Camille Cottin e o elenco de Dix Pour Cent

Em Dix Pour Cent, Camille Cottin interpreta a protagonista Andréa Martel, uma agente de talentos obstinada, séria e profissional, que esconde um coração romântico por trás da fachada de femme fatale.

Os outros 3 agentes protagonistas da série, Mathis, Gabriel e Arlette, são interpretados respectivamente por Thibault de Montalembert, Grégory Montel e Liliane Rovère.

O elenco principal de Dix Pour Cent conta também com Fanny Sidney (Camille), Laure Calamy (Noémie), Nicolas Maury (Hervé), Stéfi Celma (Sofia) e Assaad Bouad (Hicham).

Dix Pour Cent conta também com a participação de alguns dos atores franceses mais icônicos da atualidade, que interpretam versões fictícias (e muito divertidas) de si mesmos.

Entre essas participações, destacam-se as de Cécile de France, Ramzy Bedia, Fabrice Luchini, Julien Doré, Juliette Binoche, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Charlotte Gainsbourg e Jean Reno.

Todas as temporadas de Dix Pour Cent estão disponíveis na Netflix.