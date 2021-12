Atriz de La Casa de Papel não quer série própria e nem sequência de Vis a Vis

Najwa Nimri parece decidida em abandonar papéis famosos para o futuro. Após dizer que não quer uma sexta temporada de Vis a Vis, a atriz também não quer série própria de La Casa de Papel na Netflix.

A famosa se tornou um ícone entre fãs de séries espanholas. Primeiro, em Vis a Vis, apareceu como Zulema.

Logo depois, iniciou a jornada própria em La Casa de Papel como Alicia. Pela dinâmica mostrada com personagens como Lisboa e o Professor, fãs começaram a torcer e pedir por uma série da própria inspetora.

Porém, Najwa Nimri foi ao Twitter e foi sincera sobre o assunto. “Não quero uma derivada, mas amo vocês”, compartilhou a atriz de La Casa de Papel.

Em 2020, quando Vis a Vis chegou ao fim, Najwa Nimri fez o mesmo. Quando uma fã perguntou para Itziar Castro sobre voltar com o seriado, a colega da Netflix repassou a pergunta para o elenco.

A intérprete de Zulema foi firme novamente na resposta: “Não”. Itziar até brincou que Najwa Nimri “sempre diz não, mas depois faz”. Ao que parece, por hora, a intérprete de Zulema e Alicia segue firme com as ideias de não retomar as personagens famosas dela.

Veja abaixo as publicações.

No quiero un Spain off … pero a ustedes los amo ❤️‍🔥 — najwa (@Najwa_Nimri) December 4, 2021

Ella siempre diciendo que No, pero luego lo haces! pic.twitter.com/9T2Fgmbk5V — Itziar Castro (@ItziarCastro) August 20, 2020

Universo de La Casa de Papel segue com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

Por meio do Twitter, a gigante do streaming até divulgou um teaser do projeto, revelando que será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel e Vis a Vis têm todos os episódios na Netflix. Enquanto isso, a série de Berlim chega em 2023.

Por essa vocês não esperavam, né? Em 2023 vocês já têm compromisso marcado com um dos personagens mais charmosos de La Casa de Papel… Vem aí, minha nova série, Berlim. pic.twitter.com/YFIXdJd4f9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021