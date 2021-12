Atriz de The Witcher só tem elogios para Henry Cavill

Freya Allan, a Ciri de The Witcher, adora trabalhar com Henry Cavill. Em entrevista ao The Observer, a atriz do seriado da Netflix contou como tem o astro de Geralt como um importante parceiro de cena.

A melhor parte para a atriz é ter alguém que é aberto como ela. Em The Witcher, os atores de Geralt e Ciri costumam conversar bastante sobre as cenas deles.

Continua depois da publicidade

“Algo que é claro para mim é que você tem uma voz no set. E eu sempre fui assim, porque minha voz é minha opinião. Trabalhar com alguém que sempre quer conversar sobre as coisas e ter certeza que tudo está certo é ótimo”, contou Freya Allan.

Além disso, com o trabalho ao lado do ator, a estrela de The Witcher comentou como aprendeu sobre o ritmo diferente que a TV tem.

“Há muitas cenas emocionantes que você pode levar para direções diferentes e foi bom que conversamos, porque a TV é mais rápida que o cinema, então é bom que tenhamos isso”, completou a atriz de Ciri.

The Witcher lança a segunda temporada na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.