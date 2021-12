Atriz de Vingadores não sabe que série do Gavião Arqueiro existe

Gwyneth Paltrow (Vingadores: Ultimato) revelou que não sabia sobre a existência da série do Gavião Arqueiro.

O seriado da Marvel para o Disney+ é novidade para a atriz que interpretou Pepper Potts no MCU. A personagem é aliada e interesse amoroso de Tony Stark, o Homem de Ferro.

Por meio do Instagram, Gwyneth Paltrow respondeu à pergunta de um seguidor sobre se ela está ou não assistindo à série do Gavião Arqueiro no Disney+. Ela escreveu: “Não, o que é isso?”

Confira abaixo a resposta de Gwyneth Paltrow para o seguidor no Instagram.

Mais sobre Gavião Arqueiro

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

