Atriz promete novidade “maluca” em Chicago P.D.

Coisas grandes estão por vir nos novos episódios de Chicago P.D. Marina Squerciati, que interpreta Kim Burgess na série policial, disse exclusivamente ao Observatório do Cinema que estão gravando algo nunca feito na série antes.

A atriz não especificou se veremos essa novidade no fim da nona temporada, ou da décima, e não pôde entregar muitos detalhes, mas revelou que o capítulo será com a intérprete de Hailey Upton, Tracy Spiridakos, sob comando já da nova showrunner, Gwen Sigan.

“Estamos fazendo agora um episódio com Tracy [Spiridakos], que não tenho permissão para falar sobre, mas é um dos maiores e mais loucos episódios que já fizemos. E está sob a tutela de Gwen, por falta de uma palavra melhor, então isso é legal. Ela está deixando sua própria marca e também se mantendo no curso, o que acho ótimo”, disse Squerciati.

“Eu nem estou nessa parte maluca, então veremos. Nunca fizemos isso antes”, continuou a atriz.

Ator de Chicago P.D. teve chance de ser o Capitão América

Um ator de Chicago P.D. fez teste para interpretar o Capitão América na Marvel, mas não conseguiu o papel.

Há cerca de uma década, Patrick Flueger fez um teste de tela para o papel de Capitão América em Capitão América: O Primeiro Vingador, de acordo com o TV Over Mind (via Cheat Sheet). No entanto, o papel acabou sendo dado ao astro Chris Evans.

Em Chicago P.D., Patrick Flueger interpreta o personagem Adam Ruzek. Ele é um dos personagens mais importantes da série de TV.

O ator ter perdido o papel de Capitão América acabou sendo uma coisa positiva. Afinal, ele dificilmente teria a oportunidade de aparecer em Chicago P.D. caso tivesse conseguido o trabalho e, além disso, Chris Evans interpretou o personagem da Marvel tão bem que é difícil imaginar outra pessoa como Steve Rogers.

Outros muitos atores fizeram teste para Capitão América, na época em que a Marvel ainda estava fazendo a escalação. Jensen Ackles, de Supernatural, e John Krasinski, de The Office, por exemplo, também tentaram conseguir o papel.

No Brasil, Chicago P.D. chega com a nona temporada em 22 de janeiro pelo Universal TV. A série também está no Globoplay.