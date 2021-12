Ben Affleck recusa série do Batman na HBO Max

De acordo com o insider Daniel Richtman (também conhecido como Daniel RPK), o ator Ben Affleck recusou a oportunidade de estrelar uma série do Batman. O lançamento ocorreria na HBO Max.

Um motivo exato não foi esclarecido. No entanto, Ben Affleck admitiu mais de uma vez que está interessado em outros trabalhos.

Como sabemos, The Batman originalmente seria dirigido e estrelado pelo astro. Ele acabou abandonando o projeto por conta de problemas pessoais, o que levou a uma grande reformulação do cineasta Matt Reeves, que mudou a história para a Terra-2, com Robert Pattinson assumindo o papel de um Bruce Wayne mais jovem.

Com a porta ainda aberta para um retorno, os fãs acreditavam que uma série na HBO Max seria uma boa alternativa para Ben Affleck continuar como sua versão do Batman. No entanto, se a nova informação for mesmo verdadeira, o astro realmente não está interessado nessa ideia.

Ele aparecerá como Batman no cinema mais uma vez em The Flash.

Em aparente fim de contrato e sem grande interesse em novos projetos do Homem-Morcego, especula-se que Ben Affleck será substituído por Michael Keaton como o “principal Batman” do DCEU, mas isso ainda não está confirmado.

Robert Pattinson será novo Bruce Wayne em The Batman

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.